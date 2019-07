Een luchtaanval op een detentiecentrum voor migranten in de Libische hoofdstad Tripoli heeft het leven gekost aan zeker 44 mensen. Ruim 130 mensen raakten gewond.

De VN-gezant voor het Noord-Afrikaanse land zegt dat het bombardement een oorlogsmisdrijf zou kunnen zijn.

De slachtoffers vielen in de wijk Tajoura. Daar bevinden zich ook meerdere militaire kampen van troepen die gelieerd zijn aan de door de VN gesteunde regering in Tripoli. Die zijn in gevecht met het Libische Nationale Leger (LNA) van krijgsheer Khalifa Haftar.

De luchtaanval trof een hangar waar vluchtelingen vastzaten. Daar lag de vloer volgens een getuige bezaaid met lichamen, bebloede kledingstukken en andere spullen. Reddingswerkers zochten in het puin naar slachtoffers.

VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR had enkele weken geleden al opgeroepen het detentiecentrum te ontruimen. Dat gebeurde nadat minder dan 100 meter verderop een projectiel was ingeslagen. "We zijn geschokt door deze sterfgevallen", zegt een woordvoerder.

Duizenden migranten zitten vast in detentiecentra

Libië is een belangrijk vertrekpunt voor Afrikaanse migranten die Europa willen bereiken. Zij worden vaak onderschept en teruggebracht door de Libische kustwacht. Er zitten in het land duizenden migranten vast in detentiecentra, volgens critici vaak onder slechte omstandigheden.

De verantwoordelijkheid voor de luchtaanval op het centrum in Tajoura is nog niet opgeëist. De regering in Tripoli wees met een beschuldigende vinger naar "de oorlogscrimineel Khalifa Haftar", maar een functionaris van Haftars LNA ontkende dat en gaf de schuld aan rivaliserende milities.

Internationaal klinkt de roep om een onafhankelijk onderzoek. De UNHCR en de Internationale Organisatie voor Migratie roepen in een gezamenlijke verklaring op uit te zoeken wie verantwoordelijk was. Zij zeggen dat zeker 600 mensen in het kamp zaten, onder wie vrouwen en kinderen.