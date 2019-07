De kapitein van reddingsschip Sea-Watch 3 wordt vrijgelaten. Een Italiaanse onderzoeksrechter in het Siciliaanse Agrigento heeft het huisarrest van de 31-jarige Carola Rackete opgeheven, meldt het Italiaanse persagentschap ANSA dinsdag.

De Italiaanse autoriteiten hadden de kapitein opgepakt nadat ze zaterdag tientallen Afrikaanse migranten naar Italië had gebracht in weerwil van een verbod en een zeeblokkade. Het schip is in beslag genomen en Rackete werd onder huisarrest geplaatst.

De Italiaanse rechter oordeelde dat de Duitse kapitein de wet niet had overtreden, maar haar plicht heeft gedaan door levens te beschermen. Rackete hangt nog wel een aanklacht boven het hoofd voor hulp bij illegale immigratie, maar de rechter beval dat ze onmiddellijk moet worden vrijgelaten.

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini zei dat hij op een hardere reactie van de rechtbank had gehoopt, maar beloofde de kapitein zo snel mogelijk het land uit te zetten. Zij vormt een bedreiging voor de nationale veiligheid, stelde hij.

Opvarenden van Sea-Watch in de haven van Lampedusa. (foto: AFP)

Schip vaart onder Nederlandse vlag

Rackete werd ervan beschuldigd de levens van vier politieagenten aan boord van een patrouilleboot die tegen de kadezijde werd gedrukt, in gevaar te hebben gebracht. Ze had Italiaanse militaire orders genegeerd en was de haven van het Italiaanse eiland Lampedusa binnengevaren.

De Duitse organisatie, die met Sea-Watch 3 onder de Nederlandse vlag vaart, zegt te water geraakte vluchtelingen voor de kust van Afrika te redden. De Italiaanse regering stelt dat de organisatie mensensmokkel bevordert door daar migranten op te pikken en naar Italië te varen.