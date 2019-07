Stephan E., die in Duitsland verdacht wordt van de moord op de Duitse regionale politicus Walter Lübcke, heeft zijn bekentenis ingetrokken, melden meerdere Duitse media, waaronder de Süddeutsche Zeitung.

De man bekende op 25 juni dat hij de districtsvoorzitter had doodgeschoten. Volgens de Duitse publieke omroep SWR wilde hij dit niet herhalen voor het de rechter van het gerechtshof en wilde hij zelfs zijn bekentenis intrekken. Het Duitse ministerie van Justitie heeft nog niet gereageerd.

Waarom E. zijn bekentenis herroept is niet bekend. Deskundigen vermoeden dat er tactische redenen achter zitten. E. bezocht het gerechtshof ook met een nieuwe advocaat uit Dresden, Frank Hannig. Hij wilde niet verder ingaan op de zaak.

Stephan E. had, volgens zijn eerdere bekentenis, CDU-politicus Lübcke in de nacht naar 2 juni op het terras van zijn huis in Wolfhagen doodgeschoten. Ook zei hij dat hij alleen handelde.

Duitse OM gaat uit van politieke moord

Vanaf het begin werd aangenomen dat E. de moord uit politieke motieven heeft gepleegd. De man heeft volgens het Duitse Openbaar Ministerie een rechts-extremistische achtergrond en is eerder meerdere keren tot een celstraf veroordeeld.

Het 65-jarige slachtoffer was leider van het district Kassel, een van drie districten in de deelstaat Hessen. De christendemocraat was een uitgesproken voorstander van het ruimhartige immigratiebeleid dat zijn partijgenoot bondskanselier Angela Merkel in 2015 bepleitte.