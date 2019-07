Vier Nederlanders zijn dinsdag geëvacueerd op het Spaanse eiland Mallorca vanwege een forse brand bij het Whala Beach hotel, in de badplaats El Arenal. Eén van hen is kort opgenomen in het ziekenhuis maar kon na enige tijd naar huis, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken aan NU.nl.

In totaal raakten er 67 mensen onwel door inademing van de rook en door de hoge temperaturen. Ruim achthonderd hotelgasten zijn geëvacueerd; het is onduidelijk hoe het met hen gaat. Bekend is dat zeker veertien van hen met lichte verwondingen naar het ziekenhuis moesten.

De brand in de vroege ochtend ging gepaard met zware rookontwikkeling. De plaatselijke brandweer had moeite het vuur te bestrijden en kreeg de vlammen na enkele uren onder controle. Diverse geëvacueerde personen konden diezelfde ochtend nog terug naar het hotel.

De brandweer doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.