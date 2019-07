In Duitsland is een geldinzamelingsactie opgestart om een nieuw schip te kopen, als Italië de Sea-Watch 3 niet teruggeeft. Het schip is door de Italianen in beslag genomen nadat het afgelopen donderdag zonder toestemming de haven van Lampedusa binnenvoer.

Het geld is ook bedoeld voor eventuele rechtskosten. De Duitse kapitein Carola Rackete is aangehouden en zit vast in Italië. Zij kan tien jaar cel krijgen voor het overtreden van het zeerecht en medeplichtigheid aan illegale immigratie, zegt de NOS.

Duitsland vroeg al meerdere keren om haar onmiddellijke vrijlating, maar dat lijkt onwaarschijnlijk aangezien de Italiaanse vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini de reddingswerkers eerder nog "criminelen" noemde.

Dat zorgde voor verontwaardiging bij de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas, die zei dat "het redden van mensenlevens niet gecriminaliseerd mag worden".

Reddingsschip lag al weken stil op open zee

Het reddingsschip lag twee weken op open zee en had veertig migranten aan boord. De 31-jarige Rackete besloot afgelopen donderdag alsnog aan te meren in de Italiaanse haven omdat ze vreesde dat migranten zich van het leven zouden beroven. Volgens haar waren geen landen bereid om de opvarenden op te vangen.

De geldinzamelingsactie is opgezet door Duitse tv-presentatoren Jan Böhmermann en Klaas Heufer-Umlauf. Zij haalden vrijwel direct een slordige 900.000 euro op. De rest van het bedrag werd aangevuld door een petitie en een Italiaanse Facebook-pagina.