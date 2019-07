Zware moessonregens in India hebben tot nu toe zeker 27 levens geëist. De meeste doden vielen toen muren in een sloppenwijk instortten door de aanhoudende regen. Scholen en kantoren in Mumbai bleven dinsdag dicht.

De moessonregens in de zomermaanden eisen vrijwel elk jaar tientallen levens in India. Veel huizen in vooral de armere wijken zijn niet goed gebouwd of hebben een slechte fundering, waardoor ze instorten of wegspoelen.

De meeste doden vielen dinsdag in een voorstad van Mumbai waar achttien mensen onder het puin verdwenen.

De hulpverleningsdiensten sluiten niet uit dat er meer slachtoffers zijn gevallen. In Kalyan, een stad ten noorden van Mumbai, stortte een muur van een school in; hierbij kwamen drie mensen om het leven.

Regen legt het financiële leven in Mumbai lam

Het feit dat veel kantoren de deuren gesloten hielden, legde het financiële verkeer plat in Mumbai, een van de grootste financiële centra van het land. Ook de luchthavens waren een groot deel van de dag buiten gebruik en overheidsgebouwen bleven dicht.

In sommige delen van de stad viel in één etmaal 300 millimeter regen. Straten liepen onder water en spoorwegen werden onbegaanbaar, zodat de meeste inwoners van de stad zich niet meer konden verplaatsen.

De verwachting is dat de zware regenval nog zeker dagen aanhoudt. In 2005 kostten de moessonregens zeker vijfhonderd mensen in de sloppenwijken het leven.