Een verstekeling die zich in de ruimte van het landingsgestel van een vliegtuig had verstopt, is vlak voor aankomst bij het Londense Heathrow Airport uit het toestel gevallen. Het lichaam van de man is teruggevonden in een tuin.

Het incident vond zondag plaats, maar is pas maandag naar buiten gebracht door de Britse politie. Het toestel van Kenya Airways kwam uit Nairobi en was bezig met een bijna negen uur durende vlucht.

Bewoners van een huis in het zuiden van Londen sloegen zondagmiddag alarm nadat zij een lichaam in hun tuin vonden. De tuin ligt ongeveer 24 kilometer ten oosten van Heathrow Airport.

In de ruimte van het landingsgestel werden later een tas, water en eten aangetroffen. Het is niet duidelijk hoe de man toegang tot de Boeing 787-8 heeft gekregen.

De doodsoorzaak van de man is nog niet vastgesteld. Ook naar zijn identiteit wordt onderzoek gedaan. De politie zegt het overlijden van de man niet als een verdacht sterfgeval te behandelen.