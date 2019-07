Iran heeft nu meer lichtverrijkt uranium dan is toestaan volgens de internationale akkoorden die in 2015 zijn gesloten. Dit meldde het Iraanse persbureau FARS, dat nauwe banden met het regime in Teheran onderhoudt.

De Iraanse Atoomenergieorganisatie (AEOI) had eerder al aangekondigd dat er op 27 juni al meer dan de toegestane 300 kilo lichtverrijkt uranium in het land zou zijn. De 300 kilo was in 2015 afgesproken in het internationale akkoord over de Iraanse nucleaire ambities, dat vorig jaar mei door Amerika werd opgezegd.

Iran wordt economisch zwaar getroffen door de Amerikaanse afwijzing van het internationale akkoord en door Amerikaanse sancties. Vooral het feit dat de Amerikanen alle andere landen hebben verboden olie van Iran te kopen levert problemen op: de Iraanse economie is voor een groot deel afhankelijk van de olie-export.

Het atoomakkoord uit 2015 zou Iran uit zijn isolement halen en de verlamde economie vlot trekken. Maar nu het sanctieregime weer streng is, heeft Iran volgens de regering in Teheran geen baat bij het akkoord.

Spanningen in Perzische Golf

De Iraanse regering kondigde op voorhand aan meer uranium te zullen verrijken als de EU geen maatregelen nam om de Amerikaanse sancties af te zwakken. Brussel liet weten niet van chantage gediend te zijn en drong er bij Iran op aan het atoomakkoord te respecteren. Naast de EU zijn China en Rusland ook nog steeds onderschrijvers van de deal.

De spanningen tussen de VS en Iran zijn in de afgelopen maanden flink opgelopen. Ze culmineerden in een aantal aanvallen op olietankers rond de Perzische Golf. Volgens de VS zat Iran daarachter. Iran ontkent. De Iraniërs schoten een Amerikaanse spionagedrone neer, die volgens hen het Iraanse luchtruim had betreden. Washington stelt dat de drone in het internationale luchtruim vloog. De Amerikaanse president Donald Trump gelastte op het laatste moment een vergeldingsaanval af.