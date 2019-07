De lichamen van de verdronken immigranten van wie vorige week een foto de hele wereld over ging, zijn teruggebracht naar hun thuisland El Salvador. Het gaat om een 25-jarige vader en zijn 23 maanden oude dochtertje.

Zij kwamen om het leven toen zij de Rio Grande probeerden over te steken, de grensrivier tussen de VS en Mexico. De foto van hun dode lichamen leidde wereldwijd tot geschokte reacties.

De lichamen van Oscar Albert Martinez en zijn dochtertje Valeria werden per auto vanuit Mexico naar El Salvador gereden. Daar worden zij maandag in besloten kring begraven. De moeder van het gezin was vrijdag al in de Salvadoraanse hoofdstad San Salvador gearriveerd.

Het drietal was in april uit El Salvador vertrokken in de hoop werk of asiel te kunnen krijgen in de VS.

Foto's deden woede over immigratiedebat oplaaien

Martinez had het meisje naar de overkant van de rivier gebracht, maar toen hij terugkeerde om zijn vrouw te halen, ging het mis. Het meisje raakte in paniek en sprong haar vader achterna. In een poging haar te redden, verdronken zij allebei.

De schokkende foto's van de twee doden lichamen aan de oever van de Rio Grande leidden wereldwijd tot grote verontwaardiging en hebben het immigratiedebat in de VS weer doen oplaaien.

Het beeld doet sterk denken aan de iconische foto van de overleden Syrische jongen Aylan Kurdi die in september 2015 was aangespoeld. Die ene foto zorgde ervoor dat er meer aandacht kwam voor de vluchtelingencrisis in Europa.

Ook beelden van verwaarloosde kinderen gingen wereld over

Ook de foto van Martinez en zijn dochter staat niet op zichzelf. De afgelopen dagen werden aan de grens tussen Mexico en de VS meerdere lichamen van migranten geborgen. Het ging daarbij ook om kinderen en baby's. Deze sterfgevallen hebben het debat rond het Amerikaanse migratiebeleid opnieuw op scherp gezet.

De discussie werd ook gevoed door berichten over ernstig verwaarloosde kinderen in een opvanglocatie van de Texaanse grenspolitie in Clint. Advocaten sloegen vorige week alarm, nadat zij meer dan driehonderd migrantenkinderen hadden aangetroffen in de bomvolle opvanglocatie.

De baas van de grensbescherming nam ontslag

Volgens de advocaten werden de kinderen al wekenlang zonder voldoende eten en drinken vastgehouden. Ook blijkt uit de verslagen dat kinderen vieze kleren droegen en dat de oudere kinderen voor de jongere kinderen zorgden.

Vanwege de ontstane ophef besloot waarnemend commissaris John Sanders van CBP, het Amerikaanse bureau voor douane- en grensbescherming, zijn ontslag in te dienen.

Vorig jaar ontstond ook al grote internationale verontwaardiging over kinderen, die in kooien werden vastgehouden.