De Europese regeringsleiders zijn rond 7.30 uur weer samengekomen om verder te overleggen over de verdeling van de vrijgekomen topbanen in Brussel. De hele nacht werden er in het gebouw van de Europese Raad 'bilaterale' gesprekken gevoerd, oftewel overleg in kleine groepjes.

Er is na ruim dertien uur overleggen in het gebouw van de Europese Raad in Brussel nog geen compromis bereikt. De optie dat PvdA-coryfee Frans Timmermans de Europese Commissie gaat leiden is nog niet van tafel.

"We zullen zien of er een akkoord komt", zei de Italiaanse premier Giuseppe Conte, die even naar de grote perszaal kwam.

De top was op zondag ook begonnen met overleg in kleine groepjes. Het diner werd daardoor drie uur later dan gepland opgediend. Na anderhalf uur aan tafel besloot EU-president Donald Tusk tot een ronde individuele gesprekken met de 28 leiders.

De pijn zit bij de christendemocraten

De pijn zit bij de grootste politieke familie, de christendemocratische EVP, die in ruil voor het afstaan van het commissievoorzitterschap aan de sociaaldemocraten de leiding wil krijgen van het Europees Parlement én de Europese Raad. Hoe de puzzel wordt gelegd, is nog onduidelijk.

Frans Timmermans liet weten de besprekingen over zijn mogelijke voordracht tot voorzitter van de Europese Commissie spannend te vinden. "Maar het is wel een beetje een rommelige avond", aldus Timmermans.

Er wordt inmiddels meer dan een maand overlegd

De mogelijke voordracht van Frans Timmermans stuit op meer verzet dan gedacht. Niet alleen Polen, Hongarije, Tsjechië en Slowakije zien de sociaaldemocraat niet zitten, ook veel regeringsleiders van de christendemocratische Volkspartij (EVP) van Manfred Weber, Timmermans' grootste rivaal, willen de prestigieuze post niet zomaar aan Timmermans gunnen.

Er wordt al sinds eind mei, na de Europese verkiezingen, gesteggeld over de belangrijkste positie binnen de Europese Commissie. Het is een ingewikkelde puzzel. De kandidaat wordt officieel voorgedragen door de Europese regeringsleiders, maar moet nog wel worden goedgekeurd door het Europees Parlement.