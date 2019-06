De ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zondagochtend is "een grote poppenkast" en voor beide partijen een "fotomoment". Dat vinden Korea-kenner Casper van der Veen en hoogleraar Koreastudies Remco Breuker.

Trump zette als eerste Amerikaanse president in de historie een stap op Noord-Koreaans grondgebied door samen met Kim de grens over te stappen in de Koreaanse gedemilitariseerde zone (DMZ).

Volgens Van der Veen, auteur van het boek De Kim-dynastie, gebeurde dat alleen maar om het ego van de Amerikaanse president op te hemelen. "Hij wil zichzelf zien als baanbrekende president door dit te doen."

Daarnaast levert het Kim ook goede propaganda op, zo zegt de journalist in gesprek met NU.nl. "Trump is voor de Noord-Koreanen dé ideale woordvoerder". Zo zou de Amerikaanse president de raketproeven van het Aziatische land hebben weggezet als "wapentesten die elk land weleens uitvoert".

Van der Veen wijst erop dat Trump de afgelopen dagen zijn eigen troepen en Zuid-Koreaanse bondgenoten heeft bewierookt. "Wat moeten zij ervan denken dat hij nu lachend naast Kim staat?"

Donald Trump deze week op de Osan Air Base in Zuid-Korea. (Foto: AFP)

'Lang niet iedereen is blij met de ontmoeting'

Dat lang niet iedereen blij is met de 'historische gebeurtenis', blijkt ook uit verhalen van Noord-Koreanen die Breuker de afgelopen dagen heeft opgediept. Volgens hem zijn zij het "gebazel van Donald Trump" zat.

Breuker zelf noemt het "beschamend om te zien waartoe mensen zich verlagen om met Noord-Koreaanse bestuurders te mogen praten".

Beide experts vinden het treurig dat er geen woord gerept is over de werkkampen in het land. "Het lijkt dat de mensenrechtenschendingen op het hoogste niveau van de macht er niet meer toe doen", stelt Breuker. Van der Veen noemt het "tragisch" dat Trump zo "loopt te flirten met een dergelijk walgelijk regime".

De journalist ziet wel één positief punt aan de ontmoeting. Het diplomatieke proces tussen de landen blijkt nu niet 'dood' te zijn, vertelt Van der Veen. Daar leek het volgens hem wel op sinds de mislukte top in februari in Hanoi, die abrupt werd beëindigd.