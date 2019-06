De regering van Venezuela heeft zaterdag 59 Colombianen gedeporteerd, die sinds september 2016 zonder proces vastzaten. Venezolaanse president Nicolás Maduro had hen gearresteerd omdat het paramilitairen zouden zijn.

Het Colombiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken was sinds vorig jaar in overleg met Venezuela over de vrijlating van de 59 arrestanten. Ze zouden in slechte omstandigheden worden vastgehouden.

"We hopen dat deze landgenoten deze tijd kunnen afronden en herenigd kunnen worden met hun geliefden", sprak Colombiaanse president Ivan Duque. Zijn mensenrechtenadviseur Francisco Barbosa ontving de Colombianen in de grensstad Cúcuta.

Michelle Bachelet, hoge commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties, verwacht nog meer vrijlatingen van gevangen in de komende dagen. Zij ging vorige week naar de Venezolaanse hoofdstad Caracas, om te spreken met de regering van Maduro, de oppositie van Juan Guaidó en mensenrechtenactivisten.

In februari sloot president Maduro tijdelijk de grens met Colombia, nadat de oppositie van Juan Guaidó voedsel en hulpgoederen via die grens Venezuela in wilde krijgen. Begin juni werd de grens weer deels geopend.

De regering van Maduro stelt al maanden alles in het werk om te voorkomen dat de president wordt afgezet ten gunste van Guaidó, de parlementsvoorzitter die door tientallen landen als rechtmatige leider is erkend.