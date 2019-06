Een 73-jarige wandelaar is zaterdag teruggevonden nadat hij al een week vermist was in het Mount Waterman-berggebied in Californië, in de buurt van Los Angeles. Hij kon overleven nadat hij water had gevonden in een ravijn, aldus NBC Los Angeles.

Sinds zaterdag 22 juni waren zoekteams actief op zoek naar de man. Door de loop van de week werden er acht zoekoperaties uitgevoerd in de hoop de wandelaar te vinden. Mensen kwamen vanuit heel Californië naar het gebied om te helpen.

Twee reddingswerkers klommen naar beneden in het zogenaamde "Duivelsravijn", toen ze de man zagen. Hij had al een week niets gegeten, maar was nog in staat om te lopen en te praten. De wandelaar was wel erg verzwakt.

Na zware regenval in het gebied was het waterpeil gestegen. Dat zorgde ervoor dat de wandelaar kon blijven drinken om te overleven.