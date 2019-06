De Amerikaanse president Donald Trump is zondagochtend aangekomen in de Koreaanse gedemilitariseerde zone (DMZ) voor een ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.

De Amerikaanse president had zaterdag een ontmoeting met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in. Trump was daarvoor overgekomen vanuit het Japanse Osaka, waar hij de G20-top had bijgewoond.

Trump liet eerder al weten dat hij en Kim openstaan voor de ontmoeting. Trump nodigde Kim zaterdag via Twitter uit om hem te ontmoeten in het grensgebied.

Het zal de derde ontmoeting zijn tussen de twee wereldleiders in iets meer dan een jaar tijd. De laatste keer was vier maanden geleden in het Vietnamese Hanoi. Deze ontmoeting leverde niets op en werd zelfs vroegtijdig afgebroken.

'Een handdruk betekent veel'

Moon is vanuit Zuid-Korea met Trump meegereisd naar het grensgebied. Een Noord-Koreaans bedrijf dat excursies naar de DMZ organiseert, zegt dat het gebied vanaf de Noord-Koreaanse kant is afgesloten.

Moon noemde de ontmoeting vooraf een belangrijk moment. Samen met de VS wil Zuid-Korea dat Noord Korea onder andere afstand doet van al zijn nucleaire wapens. De onderhandelingen tussen Noord-Korea en de VS over een einde aan het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma zitten echter muurvast.

"Ik kijk ernaar uit om gedag tegen hem te zeggen", zei Trump. "Al is er natuurlijk altijd een kans dat het niet doorgaat, maar het lijkt erop dat onze teams eruit gaan komen. We willen dit allebei. Het zal wel erg kort zijn. Alleen even handen schudden, maar dat is oké. Een handdruk betekent veel."

De presidentiële helikopter Marine One, met aan boord de Amerikaanse president Donald Trump, vertrekt vanuit Seoel richting de gedemilitariseerde zone voor een ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.

Eerste ontmoeting tussen VS en Korea's bij grens sinds 1953

Het gebeurde 66 jaar geleden voor het laatst dat vertegenwoordigers van de drie landen elkaar ontmoetten bij de Koreaanse grens. Op 27 juli 1953 werd op die plek na drie jaar een wapenstilstand gesloten in de Koreaanse Oorlog. Destijds werd bepaald dat er een demarcatielijn moest komen en een gedemilitariseerde zone.

De grens ligt ongeveer langs de 38e breedtegraad op het Koreaanse schiereiland.