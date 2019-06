Meer dan 7.500 kinderen zijn in de afgelopen 5,5 jaar in Jemen gedood of gewond geraakt bij luchtaanvallen, artillerievuur, gevechten, zelfmoordaanslagen of explosies, melden de Verenigde Naties (VN) in een rapport..

Het rapport is opgesteld door António Guterres, de secretaris-generaal van de VN. Volgens Guterres bevat het rapport enkel de gevallen die gemonitord konden worden. Dit omdat het volgens de VN-topman de laatste jaren "extreem moeilijk is geworden om in Jemen te monitoren".

Jemen is al jaren in de greep van een bloedige burgeroorlog. Een internationale coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië en lokale bondgenoten vecht tegen Houthi-rebellen.

Die hebben het noordwesten van het land grotendeels onder de voet gelopen en hebben onder meer de macht in de hoofdstad Sanaa. De Saoedi's denken dat de Houthi's steun krijgen van Iran.

Door Saoedi-Arabië uitgevoerde luchtaanvallen hebben onder meer scholen en ziekenhuizen verwoest. Virginia Gamba, de vertegenwoordiger van kinderen in conflictgebieden "het lijden voor kinderen in Jemen tijdens het vergaren van de resultaten uit het rapport erger is geworden".