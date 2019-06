De Libische krijgsheer Khalifa Haftar heeft zijn troepen vrijdag opdracht gegeven om Turkse schepen en belangen in Libië aan te vallen. Een woordvoerder van Haftar heeft dat meegedeeld.

Turkije is een belangrijke bondgenoot van de internationaal erkende Libische regering van premier Fayez Al Sarraj, die in Tripoli zetelt. Die is verwikkeld in een machtsstrijd met krijgsheer Haftar.

"Het bevel is gegeven aan de luchtmacht om te richten op Turkse schepen en boten in de territoriale wateren van Libië", zei legergeneraal Ahmed Al Mismari. "Turkse strategische posities, bedrijven en projecten die tot de Turkse staat behoren, worden door de strijdkrachten als legitieme doelen beschouwd", voegde hij eraan toe.

Haftar controleert het oosten van Libië en strijdt naast tegen de regering in Tripoli ook tegen militante islamitische groeperingen. Libië verkeert in chaos sinds dictator Muammar Kaddafi in 2011 werd afgezet.

In april begonnen de strijdkrachten van de krijgsheer een offensief om Tripoli te veroveren, maar daar zijn ze vooralsnog niet in geslaagd. Woensdag moest Haftar zich terugtrekken uit Gharyan, een plaats even ten zuiden van Tripoli.