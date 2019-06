Morgen vallen in Nederland weer de mussen van het dak, maar Zuidelijk en Oost-Europa is al dagenlang in de ban van een extreme hittegolf. Dat levert problemen op, maar ook mooie plaatjes.

Frankrijk: Mensen badderen in de Trocadero-fontein nabij de Eiffeltoren in Parijs. (Foto: AFP) In het zuiden van Frankrijk werd het vrijdag zelfs bijna 46 graden.

Spanje: Brandweermannen bij een bosbrand bij Flix in Catalonië. Ruim 6.500 hectare bos is in vlammen opgegaan. (Foto: AFP) In Spanje is het in grote delen ook extreem warm met temperaturen tot wel 44 graden.

Kroatië: Een jongen zoekt verkoeling in een fontein in Zagreb. (Foto: AFP) Ook in Kroatië liggen de temperaturen rond de 30 graden.

Italië: In Bologna zijn de bloedhete straten verlaten. (Foto: AFP) In Italië is het iets minder warm dan in Frankrijk en Spanje, maar alsnog heeft het land te maken met temperaturen tussen de 28 en 40 graden.

Frankrijk: Een jaguar zoekt verkoeling in de dierentuin van Pessac, nabij Bordeaux. (Foto: AFP)

Duitsland: Een fietser rijdt door de graanvelden bij het Beierse dorpje Olching. (Foto: AFP) In Duitsland zijn afgelopen dagen meerdere warmterecords verbroken. Het is bijna heel het land warmer dan 32 graden.

Italië: Een toerist loopt langs het Colosseum in Rome. (Foto: AFP)

Spanje: Paarden drinken water tijdens het Fiesta de la Saca in Soria. (Foto: Getty Images)

Groot-Brittannië: Olifanten spelen met water in de dierentuin van Chester. (Foto: Getty Images) Ook hier is het warmer dan normaal.