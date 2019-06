Zaterdag loopt de temperatuur in Nederland op tot boven de 30 graden, maar Zuid- en Oost-Europa is al dagenlang in de ban van een extreme hittegolf. Dat levert problemen op, maar ook mooie plaatjes.

Mensen badderen in de Franse Trocadero-fontein nabij de Eiffeltoren in Parijs. In het zuiden van Frankrijk werd het vrijdag zelfs bijna 46 graden. (Foto: AFP)

Brandweermannen bij een bosbrand bij Flix in Catalonië. Ruim 6.500 hectare bos is in vlammen opgegaan. In Spanje is het in grote delen ook extreem warm met temperaturen tot wel 44 graden. (Foto: AFP)

Een jongen zoekt verkoeling in een fontein in Zagreb. Ook in Kroatië liggen de temperaturen rond de 30 graden. (Foto: AFP)

In Bologna zijn de bloedhete straten verlaten. In Italië is het iets minder warm dan in Frankrijk en Spanje, maar alsnog heeft het land te maken met temperaturen tussen de 28 en 40 graden. (Foto: AFP)

Een jaguar zoekt verkoeling in de dierentuin van Pessac, nabij het Franse Bordeaux. (Foto: AFP)

Een fietser rijdt door de graanvelden bij het Beierse dorp Olching. In Duitsland zijn de afgelopen dagen meerdere warmterecords gebroken. Het is in bijna heel het land warmer dan 32 graden. (Foto: AFP)

Een toerist loopt langs het Colosseum in het Italiaanse Rome. (Foto: AFP)

Paarden drinken water tijdens het Fiesta de la Saca in het Spaanse Soria. (Foto: Getty Images)

Olifanten spelen met water in de dierentuin van het Britse Chester. (Foto: Getty Images)