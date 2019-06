Het hof van cassatie, het hoogste rechtsorgaan in Frankrijk, heeft vrijdag in een spoedprocedure bepaald dat de 42-jarige Vincent Lambert het recht heeft te sterven.

De man liep door een motorongeluk ernstig hersenletsel op en verkeert sinds 2008 in een vegetatieve toestand. Een besluit over zijn toekomst zorgde voor bittere verdeeldheid in zijn familie.

De echtgenote van Lambert en een aantal broers en zussen vinden dat zijn leven niet nodeloos moet worden gerekt, omdat er geen enkel uitzicht is op verbetering. Ze kregen gelijk van de rechter. De ouders van het slachtoffer vochten dat besluit met succes aan.

De artsen moesten de beademing en kunstmatige voeding van de geheel verlamde patiënt hervatten. De cassatierechter floot zijn collega terug omdat die in deze kwestie niet tot oordelen was bevoegd.

"Hiermee eindigt de zaak. Tegen deze uitspraak is geen beroep meer mogelijk", zei de advocaat van Lamberts vrouw Rachel. Zij gelooft heilig dat het de humaanste beslissing is haar man pijnloos te laten overlijden. In Frankrijk is "passieve euthanasie" voor hopeloze gevallen wettelijk geregeld.