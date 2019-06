De hittegolf in Frankrijk heeft vrijdag een hoogtepunt bereikt. Het is 45,1 graden in de zuidelijke plaats Villevieille, nabij kustplaats Montpellier. Niet eerder is in Frankrijk zo'n hoge temperatuur geregistreerd, aldus weerdienst Météo-France. In delen van het land is voor het eerst code rood van kracht en vierduizend scholen blijven vrijdag gesloten.

Het vorige record stond op 44,1 graden. Dat werd 90 kilometer westelijker gemeten, in Conqueyrac, op 12 augustus 2003. Tijdens de hittegolf in die periode vielen duizenden doden in Frankrijk.

Het record werd vrijdag twee keer verbroken. In de zuidelijke plaats Carpentras, nabij kustplaats Marseille, werd eerder op de vrijdag al de torenhoge temperatuur van 44,3 graden gemeten.

Het Franse weerinstituut waarschuwt dat in het gebied van de warmterecords, met name de departementen Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault en Vaucluse, de temperatuur van 45 graden kan worden bereikt.

In die vier zuidelijke departementen is ook code rood van kracht. Het is de allereerste keer in de historie van Frankrijk dat het weeralarm is afgegeven. In 2003 bestond dat weeralarm nog niet. Het gebrek aan actie kwam de autoriteiten op veel kritiek te staan, schrijft Le Monde.

De Franse premier Éduoard Philippe vraagt mensen elkaar te helpen en op elkaar te letten. Daarnaast zijn zo'n vierduizend scholen vrijdag gesloten en er is een centrum opgericht waar mensen met hun vragen terecht kunnen.

Meerdere Europese landen kampen momenteel met zeer hoge temperaturen. In Spanje zijn zelfs twee doden gevallen als gevolg van de hitte. Daar geldt ook in zeven provincies code rood. De warmte wordt vanuit Afrika naar het Europese vasteland geblazen.

Waarschijnlijk warmste juni ooit in Nederland

Nederland krijgt zaterdag ook weer te maken met tropische temperaturen van minstens 30 graden. Volgens Weerplaza wordt het vrijwel zeker de warmste maand juni ooit gemeten in het land.

Sinds het begin van de metingen in 1901 was de warmste maand juni gemiddeld 18,0 graden Celsius, eerder gemeten in 2017 en 1976. De huidige maand zit daar twee tienden boven, maar het weerinstituut verwacht dat door de warme temperaturen het verschil in stand blijft.