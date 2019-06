Zo'n 200 betogers hebben de ambassade van Bahrein bestormd in de Iraakse hoofdstad Bagdad. De demonstranten zijn boos over een conferentie in Bahrein waar een Amerikaans economisch plan is onthuld voor de Palestijnse gebieden.

De betogers drongen door tot een binnenplaats en zouden onder meer de vlag van Bahrein omlaag hebben gehaald. "We gebruikten de luidsprekers op onze voertuigen om de betogers aan te sporen het complex te verlaten", zei een politiefunctionaris in de buurt van de diplomatieke post. "Toen ze weigerden, moest de politie in de lucht schieten."

Een van de demonstranten stelde dat met de actie een signaal is afgegeven. "We hebben de Bahreinse vlag neergehaald om een duidelijke boodschap te sturen aan alle deelnemers aan de conferentie in Bahrein", zei de man. "We zijn sterk tegen het normaliseren van de relatie met de zionistische bezetters en zullen de Palestijnen nooit in de steek laten."

Bij de bestorming van de ambassade raakte voor zover bekend niemand gewond. Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Bahrein heeft het incident veroordeeld. De ambassadeur in Irak wordt voor overleg teruggeroepen naar de Golfstaat.

Palestijnse leiders hadden het Amerikaanse economische plan al afgewezen. Zij waren ook niet aanwezig bij de bijeenkomst in Bahrein. Het initiatief ging alleen over de economie en repte niet over een politieke oplossing voor het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Dat zou later nog komen.