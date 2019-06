Duitsland telt meer links-extremisten dan rechts-extremisten, maar van die laatste groep is een groter deel bereid om geweld te gebruiken, blijkt uit een donderdag verschenen rapport van de Duitse inlichtingendienst. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer noemt het in een reactie "zorgwekkend" dat het aantal rechts-extremisten is toegenomen.

Beide groepen zijn het afgelopen jaar gegroeid. Het aantal rechts-extremisten is naar een recordaantal van 24.100 gestegen. In 2017 waren dit er nog honderd minder.

Meer dan de helft (12.700) schuwt het gebruik van geweld niet. Werden er in 2017 nog 1.054 geweldsmisdrijven gepleegd door rechts-extremisten, in 2018 waren dat er 1.088. Zes mensen werden in 2018 veroordeeld voor poging tot moord met een extreemrechts motief. In 2017 was dat vier keer het geval.

In 2017 telde Duitsland nog 29.500 links-extremisten. Dit aantal steeg vorig jaar tot 32.000. Van deze groep zegt iets meer dan een kwart (negenduizend) bereid te zijn geweld te gebruiken.

Ook is het aantal zogeheten 'Rijksburgers' - Duitse burgers die de Duitse staat niet erkennen - in 2018 gestegen tot negentienduizend. Een toename van 13 procent ten opzichte van 2017.

Volgens Thomas Haldenzwang moet de inlichtingendienst worden hervormd. Hij wil het aantal personeelsleden met een specialisatie in extreemrechtse groeperingen verdubbelen. Er ligt een voorstel klaar om de bevoegdheden van de inlichtingendienst uit te breiden.

Twee nieuwe verdachten in onderzoek naar moord Walter Lübcke

Het rapport verschijnt op de dag dat de Duitse politie twee nieuwe verdachten heeft gearresteerd in het onderzoek naar de moord op politicus Walter Lübcke. De districtsleider van Kassel - die een uitgesproken voorstander van een ruimhartig immigratiebeleid was - werd in juni doodgeschoten.

De 45-jarige hoofdverdachte Stephan E. legde eerder deze week een bekentenis af. E. heeft een rechts-extremistische achtergrond.