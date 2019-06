Tegen drie Marokkanen is donderdag de doodstraf geëist voor de moord op twee Scandinavische vrouwen in het Atlasgebergte. De mannen hadden eerder al bekend dat ze de twee toeristen in december 2018 hebben omgebracht.

De doodstraf wordt in Marokko nog maar sporadisch opgelegd. Vrijwel alleen mensen die voor terrorisme zijn veroordeeld krijgen er de doodstraf. Sinds 1993 is de straf niet meer in Marokko voltrokken.

De drie mannen bekenden eind mei in de rechtbank dat ze de hikers hadden vermoord in de naam van de jihad. Ze zouden zich bij de terroristische organisatie Islamitische Staat (IS) hebben willen aansluiten, maar dit was niet gelukt.

Twee mannen hebben de vrouwen onthoofd en de derde man heeft dit gefilmd. De video is vervolgens verspreid onder aanhanger van IS.

In totaal staan er 24 verdachten terecht, maar de 3 hoofdverdachten hebben de moord daadwerkelijk gepleegd. Een vierde verdachte had, net als de drie hoofdverdachten, voorafgaand aan de moord in een video trouw gezworen aan IS. Hij haakte op het laatste moment af.

De 24-jarige Deense Louisa Vesterager Jespersen en de 28-jarige Maren Ueland uit Noorwegen waren eind december vorig jaar aan het backpacken in het Atlasgebergte in Marokko. Hun onthoofde lichamen werden dicht bij het dorp Imlil gevonden. Imlil is een populaire vakantiebestemming nabij Marrakesh.