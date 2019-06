Door een bosbrand in de Spaanse stad Tarragona in de autonome regio Catalonië is donderdag meer dan 5.000 hectare land in de as gelegd, meldt The Guardian donderdag.

53 inwoners van de stad zijn geëvacueerd. Ook zijn vijf wegen afgesloten en hebben de Catalaanse autoriteiten geadviseerd het gebied rond Tarragona niet te betreden, tenzij dit absoluut noodzakelijk is.

Het vuur werd woensdag aangewakkerd door de harde wind en hoge temperaturen. Volgens Spaanse media zijn honderden schapen door de bosbrand omgekomen.

'Ernstigste brand in twintig jaar tijd'

Miquel Buch, minister van Binnenlandse Zaken, zei in een tweet dat het om de ernstigste bosbrand in twintig jaar tijd gaat. "De bosbrand kan 20.000 hectare land verbranden. Laten we ons er heel goed van bewust zijn dat elke onvoorzichtigheid tot een catastrofe kan leiden."

350 lokale brandweerlieden, 221 specialisten van het Spaanse leger, vliegtuigen, helikopters, tractoren en andere zware machines zijn ingezet om de brand te blussen.

'Moeilijk om optimistisch te zijn'

David Borrel, het hoofd van de regionale brandweer, vertelde donderdag aan Catalunya Ràdio dat het momenteel "moeilijk is om optimistisch te zijn".

De Spaanse premier Pedro Sánchez bedankte de hulpverleners woensdagavond voor hun inspanningen.

De temperaturen in Spanje kunnen vrijdag en zaterdag boven de 43 graden uitkomen.