Een Fransman is in België schuldig bevonden aan het medeplegen van de diamantroof op de luchthaven van Brussel. Voor de diefstal in 2013 moet hij vijf jaar de gevangenis in.

Het Belgische Openbaar Ministerie (OM) ziet de Franse Marc B. als het brein achter de diefstal. Hij zou aanwezig zijn geweest bij de roof waarbij voor 37 miljoen euro aan diamanten werd buitgemaakt.

De rechtbank in Brussel acht dat echter niet bewezen en veroordeelde hem als mededader vanwege heling. B. bekende eerder dat hij een deel van de buit had doorverkocht.

Achttien andere verdachten werden vorig jaar vrijgesproken, maar het OM is in hoger beroep gegaan. B. is apart berecht omdat hij nog een straf in zijn thuisland moest uitzitten. Het OM had tot acht jaar cel geëist tegen de verdachten.

Acht gewapende en gemaskerde daders reden op 18 februari 2013 het luchthaventerrein op met een busje en stalen de kistjes met diamanten die klaarstonden om te worden overgeladen. Volgens justitie zat B. achter het stuur.