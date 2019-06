De Duitse politie heeft twee nieuwe verdachten opgepakt in het onderzoek naar de moord op Walter Lübcke, melden Duitse media. De districtleider van Kassel werd begin deze maand thuis doodgeschoten.

De 45-jarige hoofdverdachte Stephan E. heeft eerder deze week een bekentenis afgelegd. Hij zegt op eigen initiatief en alleen te hebben gehandeld.

De twee nieuwe verdachten worden onderzocht vanwege het moordwapen en medeplichtigheid bij de moord, melden Duitse media. Een van hen zou wapens hebben verkocht aan E. en de ander zou als tussenpersoon hebben opgetreden. Het is niet duidelijk of ze op de hoogte waren van E.'s plannen.

Het is niet bekend of de mannen net als E. een rechts-extremistische achtergrond hebben. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehöfer spreekt van een politieke moord. Het 65-jarige slachtoffer was een uitgesproken voorstander van een ruimhartig immigratiebeleid.

In de nacht van woensdag op donderdag hebben meerdere doorzoekingen plaatsgevonden, nadat E. in zijn bekentenis onthulde dat hij meerdere wapens had en waar deze lagen. Volgens Duitse media zijn er vijf wapens gevonden.