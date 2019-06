In Madagaskar zijn zestien doden gevallen, onder wie drie kinderen, bij een concert in de hoofdstad Antananarivo. Autoriteiten melden dat zij door verdrukking om het leven zijn gekomen. Nog eens tachtig mensen raakten gewond, schrijft The New York Times.

Vlak voor het optreden van zanger Rossy nam de drukte explosief toe. Volgens berichten van lokale media zou er maar één deur open zijn geweest, waardoor mensen begonnen te drukken om erin óf eruit te komen.

Mensen vielen en werden onder de voet gelopen. Verwacht wordt dat het dodenaantal nog flink zal toenemen, aangezien een aanzienlijke groep van de gewonden in zeer kritieke toestand naar het ziekenhuis is gebracht.

President Andry Rajoelina is "erg verdrietig" door de omstandigheden. In het land werd gevierd dat Madagaskar 59 jaar geleden onafhankelijk werd van Frankrijk. Rajoelina bezocht de slachtoffers in het ziekenhuis en heeft beloofd dat de medische kosten worden vergoed door de staat.