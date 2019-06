'Brexiteer' Boris Johnson stelt dat in slechts één van de miljoenen scenario's er een 'no deal-Brexit' volgt op 31 oktober. Dat zei hij woensdagavond tijdens een digitaal vragenuur.

De favoriet om de Britse premier Theresa May op te volgen gelooft er heilig in dat zowel de EU als het Britse Lagerhuis snel een nieuwe deal kunnen sluiten. Anders moet het land zich voorbereiden op een "chaotische Brexit", zoals hij al eerder zei.

De EU heeft meerdere keren gezegd niets te voelen voor een nieuwe deal.

Een dag eerder hintte Johnson nog dat met hem aan het roer de kans op een 'no deal-Brexit' de komende maanden groter wordt. Dat deed hij in gesprek met TalkRadio. Nu zegt de 55-jarige politicus bij zijn collega's in het Lagerhuis "nieuw besef" te zien voor een nieuwe deal.

Johnson is nog altijd in de race om de nieuwe partijleider te worden van de Conservatieven. De circa 160.000 leden van de partij kunnen straks stemmen op hem of op Jeremy Hunt, de voormalig minister van Gezondheid. De race startte met tien kandidaten.