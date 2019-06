Een Poolse drukkerij staat in zijn recht om te weigeren posters te maken voor een lhbt-organisatie, omdat dit tegen het geloof van werknemers indruist. Dat heeft het constitutionele hof van Polen woensdag bepaald.

Drukker Adam J. was in 2017 door een rechtbank veroordeeld omdat hij volgens de rechter zonder gegronde reden diensten geweigerd had aan een maatschappelijke organisatie.

Deze uitspraak wekte de woede van justitieminister Zbigniew Ziobro, die de zaak voor het hooggerechtshof bracht. Deze bevestigde echter de eerdere uitspraak. Het constitutionele hof oordeelt nu dus anders.

Het hof stelt dat het recht van werknemers om te handelen in overeenstemming met hun geweten niet mag worden bestraft. De veroordeling van de drukkerij is derhalve ongrondwettelijk, aldus het hof.

Lhbt-rechten zijn heet hangijzer in Polen

Lhbt-rechten zijn een veelbesproken onderwerp in Polen. Conservatieve partijen claimen dat meer rechten voor homoseksuelen de traditionele Poolse normen en waarden aantasten. In het najaar vinden in Polen verkiezingen plaats.

De organisatie Campaign Against Homophobia, die strijd voor lhbt-rechten in Polen, noemt de uitspraak van het constitutionele hof "een zwarte dag voor de mensenrechten in ons land".

De zaak in Polen lijkt op eerdere, soortgelijke rechtszaken in andere landen. In 2018 oordeelde het Amerikaanse hooggerechtshof dat een christelijke bakker het recht had om vanwege zijn geloof te weigeren een taart voor een homokoppel te bakken.