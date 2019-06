De autoriteiten van Roemenië, het Verenigd Koninkrijk en Italië hebben vijftien verdachten opgepakt voor het stelen van 260 zeer waardevolle boeken in januari 2017. De Roemenen zouden via het plafond van een opslagplaats in het Britse Feltham in totaal voor meer dan 2 miljoen euro aan boeken hebben buitgemaakt, meldt Eurojust.

In de opslagplaats lagen bijzondere boeken die naar een boekenbeurs in Californië moesten gaan.

Het ging onder meer om Dante's La Divina Commedia, wetenschappelijke stukken van Galileo Galilei en De Revolutionibus Orbium Coelestium van Nicolaas Copernicus (afgebeeld op de foto).

Via een dakraam lieten de dieven zich met een touw naar beneden zakken. Hierbij ontweken ze behendig alle bewegingssensoren, zo schetst The Guardian.

Er zijn 45 doorzoekingen geweest in verschillende landen, maar er is niet gemeld of de boeken zijn teruggevonden.