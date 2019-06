Een serie schokkende foto's van een verdronken Salvadoraanse migrant en zijn twee jaar oude dochter bij de oever van de Rio Grande heeft in de Verenigde Staten tot grote verontwaardiging geleid. De twee stierven terwijl ze illegaal de grens van Mexico en de VS probeerden over te steken.

De 25-jarige Óscar Ramírez vluchtte met zijn 21-jarige vrouw en hun dochter uit El Salvador. Zondagmiddag besloot het gezin de rivier, die berucht is om haar gevaarlijke stromingen en een natuurlijke grens tussen Mexico en de VS vormt, over te steken

De twee lichamen werden maandag gevonden. De moeder wist het Amerikaanse vasteland wel te bereiken, blijkt uit een rapport van de Mexicaanse rechtbank, dat is ingezien door persbureau AFP.

De foto van de dode vader en dochter, die plat op hun buik in het ondiepe water liggen, werd dinsdag gepubliceerd door persbureau AP. Het beeld doet sterk denken aan de iconische foto van de overleden Syrische jongen Aylan Kurdi die in september 2015 was aangespoeld. Die ene foto zorgde ervoor dat er meer aandacht kwam voor de vluchtelingencrisis in Europa.

Ook de foto van Ramírez en zijn dochter staat niet op zichzelf. De afgelopen dagen werden aan de grens tussen Mexico en de VS meerdere lichamen van migranten geborgen. Het ging daarbij ook om kinderen en baby's. Deze sterftegevallen hebben het debat rond het Amerikaanse migratiebeleid opnieuw op scherp gezet.

De discussie werd deze week ook gevoed door berichten over ernstig verwaarloosde kinderen in een opvanglocatie van de Texaanse grenspolitie in Clint. Advocaten sloegen vorige week alarm, nadat zij meer dan driehonderd migrantenkinderen hadden aangetroffen in de bomvolle opvanglocatie.

Volgens de advocaten werden de kinderen al wekenlang zonder voldoende eten en drinken vastgehouden. Ook blijkt uit de verslagen dat kinderen vieze kleren droegen en dat de oudere kinderen voor de jongere kinderen zorgden.

Vanwege de ontstane ophef besloot waarnemend commissaris John Sanders van CBP, het Amerikaanse bureau voor douane- en grensbescherming, zijn ontslag in te dienen.

Internationale ophef om kinderen in kooien

Vorig jaar ontstond ook al grote internationale verontwaardiging over kinderen, die in kooien werden vastgehouden.

Sinds 2018 kunnen volwassenen die illegaal de grens oversteken worden vervolgd. Het gevolg is dat kinderen gescheiden raken van hun ouders en in detentiecentra terechtkomen.

Ondanks een bevel van de rechter, die zei dat families moesten worden herenigd, blijkt dat de grenspolitie nog steeds honderden kinderen vasthoudt. Journalisten en mensenrechtenactivisten krijgen amper toegang tot deze opvanglocaties.

De tijdelijke opvanglocatie in Clint waar migrantenkinderen worden vastgehouden. (Foto: AFP)

Democraten willen 4,5 miljard uittrekken voor humanitaire hulp

Woensdag besloten de Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden 4,5 miljard dollar (4 miljard euro) uit te trekken voor humanitaire hulp aan de zuidgrens.

Het voorstel van het Witte Huis werd door veel Democraten met scepsis ontvangen; zij vrezen dat Trump op deze manier aanspeelt op massadeportatie van immigranten die zich in de VS hebben gemeld voor asiel. Er zijn diverse aanpassingen doorgevoerd, zoals de garantie dat de migrantenkinderen eten, medische hulp en sanitaire voorzieningen krijgen. Dat is nu niet het geval.

Het is echter nog maar de vraag of de door de Republikeinen gecontroleerde Senaat dit ook zal goedkeuren. Het Witte Huis heeft al aangekondigd dat de Amerikaanse president Donald Trump het wetsvoorstel met een veto zal blokkeren als dit "in zijn huidige vorm" op het bureau van de president terechtkomt.

De regering-Trump beschuldigt de Democraten ervan te "profiteren van de huidige crisis".

Mexico controleert strenger aan grens

Inmiddels zitten in de VS duizenden migranten vast bij de grens. Ze zijn in afwachting van hun immigratieprocedure. De volle detentiecentra zijn het directe gevolg van de migratiegolf vanuit voornamelijk Midden-Amerika, die dit voorjaar over het continent trok.

Om de druk op Amerikaanse detentiecentra te verlichten, heeft de Mexicaanse regering onder grote druk van Trump besloten de grens strenger te controleren. De Amerikaanse president dreigde importheffingen in te voeren als Mexico niet meer zou doen om de illegale immigratie tegen te gaan.

Vorige week bleek dat de Mexicaanse grenspolitie al 791 illegale immigranten had aangehouden en vastgezet nabij de zuidelijke grens. Onder de migranten waren 368 kinderen die acht jaar of jonger zijn.