Een Canadese vruchtbaarheidsdokter heeft zeker elf kinderen verwekt met zijn eigen sperma. Nog eens vijftig tot honderd kinderen heeft hij verwekt met sperma van verkeerde mannen. De licentie van de inmiddels 80-jarige, gepensioneerde dokter Barwin is ingetrokken door een speciale commissie, meldt de BBC.

De zaak heeft in Canada voor enorm veel ophef gezorgd, zijn acties worden "erger dan verwerpelijk" genoemd. Echter kon de commissie niets meer doen dan de licentie intrekken en een boete uitschrijven, aldus dokter Steven Bodley. "Dat terwijl hij het vertrouwen heeft geschaad van al zijn patiënten."

Het onderzoek startte in 2016 met aanklachten die teruggaan tot in de jaren '70. Barwin zou in die tijd actief zijn geweest bij tenminste twee vruchtbaarheidsklinieken. Sommige van zijn verwerkte kinderen hebben op de zaak gereageerd door te zeggen dat ze zich "besmet" voelen.

Darwin was niet aanwezig bij de uitspraak van de commissie. In Nederland speelde de laatste jaren een soortgelijke zaak tegen vruchtbaarheidsdokter Jan Kardaat. Over hem werd duidelijk dat hij tenminste 49 kinderen met zijn eigen sperma heeft verwekt.