De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran dinsdag bedreigd met grootscheepse militaire vergelding als Teheran "ook maar iets Amerikaans" aanvalt.

"Elke aanval door Iran op ook maar iets Amerikaans zal worden begroet met enorme en overweldigende macht. In sommige gevallen, zal 'overweldigen' wegvagen betekenen", schreef Trump in een bericht op Twitter,

Eerder op de dag liet Iran weten dat "diplomatie" is uitgesloten, nu de Amerikanen sancties hebben opgelegd aan de Iraanse opperleider, grootayatollah Ali Khamenei.

De Amerikaanse president zette maandag zijn handtekening onder een presidentieel decreet om die in werking te stellen.

Iran ziet de sancties tegen Khamenei "als een aanval op de natie", schreef een Iraanse regeringswoordvoerder op Twitter.

Witte Huis is 'mentaal achterlijk'

De Iraanse president Hassan Rouhani hield eerder op de dag een televisietoespraak, waarin hij zei dat de sancties tegen Khamenei geen effect zullen hebben, omdat de ayatollah geen bezittingen in het buitenland heeft.

Rouhani, die vaak wordt gezien als een gematigd politicus, maar bovenal een pragmatische leider is, liet zich opvallend scherp uit over het Witte Huis, dat zich volgens hem "mentaal achterlijk" gedraagt.

Weer crisis in de Golf

De crisis tussen Iran en de VS heeft zich verdiept sinds de Amerikanen vorige maand elk land ter wereld het bevel gaven geen Iraanse olie meer af te nemen. Daarmee is Teheran afgesneden van de voornaamste inkomstenbron, waarvan de opbrengsten onder meer worden gebruikt om voedsel te importeren voor de 81 miljoen inwoners van het land.

In de recente weken werden verschillende olietankers in en nabij de Perzische Golf aangevallen met explosieven. Volgens Washington zat Iran daar achter. Teheran ontkent. Vorige week schoten de Iraniërs een Amerikaanse spionagedrone uit de lucht. De VS stelt dat het toestel niet binnen de grenzen van het Iraanse luchtruim vloog en kwam dicht bij een vergeldingsaanval.

De Iraanse president Rouhani won twee verkiezingen met zijn belofte om Iran uit de internationale isolatie te halen. Het vertrek van de VS uit het Atoomakkoord, de hernieuwing van het strenge sanctieregime en Amerikaans wapengekletter hebben de invloed van de gematigde factie verzwakt.

Aan Amerikaanse zijde zijn ook haviken in het spel, zoals nationaal veiligheidsadviseur John Bolton, die heeft gezegd alles in het werk te willen stellen om een 'regime change' in Teheran te bereiken.

Iraans kernprogramma is bron van spanningen

De VS stapte vorig jaar uit het Atoomakkoord met Iran, dat ook werd ondertekend door onder meer de EU, China en Rusland. Volgens Trump ging de nucleaire deal niet ver genoeg om te voorkomen dat Iran atoomwapens ontwikkelt. Die mening werd niet gedeeld door de andere ondertekenaars en het Internationaal Atoomagentschap van de VN.

Trump wil onderhandelen over een strenger nieuw akkoord. De Iraanse regering zegt dat het geen zin heeft om met Washington te onderhandelen over een deal die al bestond, maar waar de Amerikanen uit zijn gestapt.