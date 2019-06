De reconstructie van de moord op de Vlaamse studente Julie Van Espen in Antwerpen is dinsdagmiddag na een klein half uur stopgezet. De verdachte zou op de plaats van het delict tekst en uitleg geven over de feiten, maar liet ter plaatse weten voorlopig toch niet mee te werken, melden Vlaamse media.

De 39-jarige Steve B. heeft bekend Van Espen op 4 mei te hebben vermoord. De zaak zorgde voor veel opschudding. De man was ondanks een veroordeling voor een verkrachting op vrije voeten omdat het hoger beroep was uitgesteld, volgens het hof vanwege personeelstekort.

Een dag nadat de 23-jarige vrouw op de fiets was vertrokken voor een afspraak met vriendinnen waren haar telefoon, bebloede kledingstukken en fietsmandje aangetroffen bij het Sportpaleis. B. kwam in beeld nadat politie hem op camerabeelden zag rondlopen met het fietsmandje.

Het lichaam van Van Espen werd een dag later gevonden in het Albertkanaal. De politie had een deel van de omgeving afgezet voor de reconstructie.