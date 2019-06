De Amerikaanse president Donald Trump heeft opnieuw ontkend dat hij in de jaren negentig een columniste van Elle heeft verkracht. "Ze is niet mijn type", was zijn verklaring volgens Amerikaanse media.

Trump zei dat Elizabeth Jean Carroll "volledig liegt" over de vermeende verkrachting in een warenhuis in New York.

"Ik zal het met veel respect zeggen: ten eerste is zij niet mijn type. En ten tweede is het nooit gebeurd. Het is nooit gebeurd, oké?", vertelde Trump aan de Amerikaanse krant The Hill.

In eerste instantie ontkende Trump haar überhaupt te kennen. Maar zij staan samen op een foto uit 1987, ontdekte The New York Times.

Vermeend slachtoffer overweegt aanklacht tegen Trump

De nu 75-jarige Carroll deed haar verhaal afgelopen vrijdag in New York Magazine. In interviews met CNN en MSNBC zei de voormalige columniste van Elle daarna dat ze overweegt een aanklacht tegen Trump in te dienen.

Carroll beklemtoonde dat zij teruggevochten heeft. "Ik wil dat vrouwen weten dat je terug kan vechten", zei ze. "Ik had stil kunnen blijven staan omdat het zo schokkend was wat er gebeurde. Maar ik wilde reageren, ik wilde vechten."

'Zeker 22 vrouwen betichten Trump nu van wangedrag'

Volgens een inventarisatie van de website Vox is Carroll de 22e vrouw die Trump beschuldigt van seksueel wangedrag. Trump heeft alle beschuldigingen ontkend. Het Witte Huis stelt dat al deze vrouwen liegen.

Carroll beweert dat ze eind 1995 of begin 1996 is verkracht in een paskamer van warenhuis Bergdorf Goodman.

Advies Trump: 'Grab them by the pussy'

Volgens Carroll vroeg Trump haar advies bij het kopen van lingerie voor een andere vrouw en vroeg haar gekscherend om het kledingstuk voor hem te passen. Trump zou haar daarbij tegen een muur hebben gedrukt. Pas na een "kolossale worsteling" zou ze hem hebben kunnen afschudden.

Trump heeft vaker onder vuur gelegen voor zijn uitspraken over de manier waarop mannen vrouwen dienen te behandelen. In een omstreden interview, dat tijdens de presidentscampagne naar buiten kwam, legde hij uit hoe hij bij voorkeur vrouwen versiert. "Grab them by the pussy", adviseerde de president. "Wacht niet, ze staan het toch wel toe. Je kan alles doen."