In Bihar, een van de armste staten van India, zijn binnen een maand meer dan 150 kinderen gestorven aan een hersenontsteking, het Acute Encephalitis Syndrome (AES). Een Indiase rechtbank heeft maandag een onderzoek ingesteld naar de crisis.

De Indiase overheid is op het matje geroepen om uitleg te geven over hoe de situatie heeft kunnen ontstaan, en welke maatregelen zijn genomen om de verspreiding tegen te gaan.

De dodelijke hersenaandoening is extra gevaarlijk voor ondervoede kinderen, zij kunnen door het eten van lychees worden vergiftigd. In het district Muzaffarpur in de staat Bihar, waar het merendeel van alle kinderen overleden, staan veel van deze lycheeboomgaarden.

Een woordvoerder van de Indiase overheid zegt dat de situatie "onder controle" is. In 2014 eiste de hersenaandoening nog 355 kinderlevens.

Experts zijn van mening dat de crisis had kunnen worden voorkomen als de overheid voor betere leefomstandigheden had gezorgd. In de staat Bihar is 40 procent van de kinderen ondervoed en bijna 60 procent van de bewolking leeft in extreme armoede.