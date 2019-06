Bij een botsing tussen twee Eurofighter-gevechtsvliegtuigen van de Duitse luchtmacht is maandag een piloot van een van de toestellen om het leven gekomen. De piloot van het andere vliegtuig wist zichzelf met een parachute op tijd in veiligheid te brengen.

De vliegtuigen vlogen in de lucht tegen elkaar. Het ongeluk gebeurde in de buurt van de militaire basis Laage in de oostelijke deelstaat Mecklenburg-Vorpommern. Beide straaljagers waren ongewapend.

De toestellen waren samen met nog een derde vliegtuig een luchtgevecht aan het oefenen. De piloot van de derde Eurofighter zei dat hij twee parachutes naar beneden had zien vallen na de crash. Eén piloot werd kort na het incident levend aangetroffen in een boomtop. Hij is overgebracht naar een ziekenhuis in de buurt.

Het is nog niet bekend waardoor de toestellen met elkaar in botsing zijn geraakt.

De brandweer is aan het blussen op de plek waar een van de twee Eurofighters is neergekomen. (Foto: AFP)