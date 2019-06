Het parket Antwerpen houdt in het onderzoek naar de moord op Julie van Espen dinsdagmiddag een reconstructie op de locatie waar de 23-jarige om het leven is gebracht. De verdachte, een 39-jarige Antwerpenaar Steve B., zal hierbij aanwezig zijn.

Het gebied zal worden afgeschermd, zo laat het parket van Antwerpen weten. B. zal op de locatie "tekst en uitleg geven over de feiten".

B. heeft eerder al bekend dat hij de Antwerpse studente om het leven heeft gebracht. Hij viel haar begin mei aan toen ze op de fiets onderweg was naar een vriendin die in het centrum van de stad woont.

Toen ze daar niet arriveerde, werd alarm geslagen. Een dag later werden bebloede kledingstukken en het mandje van haar fiets aangetroffen. Al snel kwam B. in het vizier als mogelijke betrokkene. Op camerabeelden zag de politie dat hij rondliep met het fietsmandje.

De man is twee keer eerder veroordeeld wegens verkrachting. Hij was op vrije voeten in afwachting van een hoger beroep in een van die zaken. Hij zat onder meer niet vast vanwege bezuinigingen bij justitie, zo verklaarde een persofficier van Antwerpen later.