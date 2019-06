De politie in de Amerikaanse stad Pittsburgh is op zoek naar een persoon die alligators loslaat in de stad. Inwoners en agenten stuitten de afgelopen maand op drie alligators, terwijl die er normaal niet voorkomen.

De kleinste van het stel was bijna 1 meter lang, de grootste zo'n 1,5 meter. Volgens de lokale politie vormen de alligators "een gevaar voor kinderen en huisdieren", zeker omdat de beesten langer dan 3 meter kunnen worden.

De dieren komen wel voor in staten als Florida en Louisiana, maar volgens agenten is het onwaarschijnlijk dat die hun natuurlijk leefgebied hebben verlaten om in de stad terecht te komen. Daarom wordt gedacht aan een eigenaar die van de beesten af wilde komen.

Bij een van de alligators is dat al vastgesteld, toen de politie het huis binnenviel waar het dier was gevonden. Daar werden nog eens 32 dieren in beslag genomen, waaronder drie alligators en twee pythons.