Zeker tienduizenden Tsjechen zijn zondag opnieuw massaal de straat opgegaan in Praag om het vertrek te eisen van de Tsjechische premier Andrej Babis. Hij wordt verdacht van gesjoemel met EU-subsidies en machtsmisbruik.

Volgens de organisatoren van de betoging waren er zelfs een kwart miljoen mensen op de been in de Tsjechische hoofdstad, maar dit aantal kon niet worden bevestigd door bijvoorbeeld de politie.

Mochten de schattingen van de organisatie kloppen, dan zou het de grootste demonstratie zijn in Tsjechië sinds de Fluwelen Revolutie in 1989, die leidde tot de omverwerping van het communisme in het land.

De afgelopen weken vonden meerdere massaprotesten plaats tegen Babis. Vanuit het hele land kwamen zondag opnieuw tienduizenden mensen bijeen in het Letnapark in Praag. De mensen die op de demonstratie af waren gekomen droegen spandoeken met teksten als: "Neem ontslag", "We hebben genoeg gehad" en "We zullen de democratie niet opgeven".

Ook zwaaiden betogers met zowel Tsjechische als EU-vlaggen. Het protest verliep vreedzaam. Net als bij eerdere demonstraties waren ook gezinnen met kinderen vertegenwoordigd.

Babis reageerde zondag kort op de massaprotesten: "Het is geweldig dat we een democratie leven", zei hij tegen de Tsjechische nieuwszender CT24.

Volgens de organisatie waren zondag een kwart miljoen mensen afgekomen op de demonstratie tegen premier Babis in het Letnapark in Praag. (Foto: AFP)

Politie onderzoekt Babis wegens fraude met EU-subsidies

Babis, een miljardair, die zichzelf opnieuw uitvond als politicus, wordt door de Tsjechische politie onderzocht wegens beschuldigingen van fraude met EU-subsidies. Ook wordt daarbij gekeken naar mogelijke belangenverstrengeling rond zijn ambt en zijn zakenimperium.

In een tussenrapport over de kwestie, dat eind mei door de Europese Commissie werd uitgebracht, werd geconcludeerd dat Babic zich schuldig heeft gemaakt aan belangenverstrengeling en mogelijk EU-subsidies moet terugbetalen.

De demonstraties zijn ook gericht tegen Babis' minister van Justitie, Marie Benesová. Zij stemde als parlementariër tegen een verzoek van de politie om de politieke immuniteit van de premier op te heffen. Ze werd door Babis als minister aangesteld nadat de politie had gezegd dat hij moet worden vervolgd.

Babis was al omstreden

Het onderzoek naar de EU-subsidies spitst zich toe op een boerderij die in het bezit was van Agrofert. Dit is een conglomeraat van zo'n 250 bedrijven dat eigendom van Babis is, maar werd overgedaan aan familieleden van de premier, zodat er EU-subsidies voor kleine tot middelgrote boerenbedrijven konden worden binnengehaald. Daarna nam Agrofert het bedrijf weer over.

De populistische premier was in eigen land al omstreden, onder meer omdat hij een samenwerking met de Communistische Partij aanging en ervan wordt beschuldigd in de Sovjettijd te hebben samengewerkt met de geheime politie.

De premier ontkent alle beschuldigingen.