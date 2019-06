De stembureaus zijn zondagmiddag gesloten voor de herverkiezing van de burgemeester van Istanboel in Turkije. Bij de lokale verkiezingen van 31 maart versloeg oppositiekandidaat Ekrem Imamoglu de AK-partij van Turkse president Recep Tayyip Erdogan. De hoogste kiesraad (YSK) verklaarde de verkiezing echter ongeldig.

Met zijn overwinning maakte Imamoglu een einde aan het 25-jarige bestuur van de AK-partij in de stad. Extra pijnlijk voor Erdogan was dat hij zelf burgemeester van Istanboel is geweest en zich tijdens de campagne veelvuldig liet zien. De AK-partij sprak van onrechtmatigheden tijdens de stembusgang en maakte bezwaar bij de kiesraad.

De tweede stad van het land geldt als het culturele en economische hart van Turkije.

De stemmen worden in de loop van de dag geteld. In de uren na het sluiten van de bureaus worden de eerste resultaten verwacht. Volgens de recentste peiling van bureau Konda kan Imomaglu rekenen op 49 procent van de stemmen en zijn tegenstander op 40,9 procent. Ruim tien miljoen mensen in Istanboel zijn stemgerechtigd.

Imamoglu's concurrent is Binali Yildirim. Yildirim is oud-premier van Turkije en een vertrouweling van president Erdogan. Erdogan stelde dat "georganiseerde fraude" de reden was voor het annuleren van de verkiezingen.

De YSK ontkent dat. Na onderzoek werd geen bewijs gevonden voor fraude. Volgens de kiesraad werd de verkiezing ongeldig verklaard, omdat sommige voorzitters van kieslokalen geen ambtenaren waren, terwijl dat wettelijk verplicht is.

Alleen de verkiezing in Istanboel wordt opnieuw gedaan. Andere gemeenteverkiezingen die op 31 maart plaatsvonden, in dezelfde stemlokalen en onder dezelfde omstandigheden, werden wel geldig verklaard.