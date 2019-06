Oppositiekandidaat Ekrem Imamoglu heeft zondag opnieuw de verkiezing voor burgemeester van Istanboel gewonnen. Toen 95 procent van alle stemmen waren geteld, had Imamoglu al een meerderheid van 53,6 procent van de stemmen gehaald en zijn tegenstander 45,4 procent.

Imamoglu werd op 31 maart al eens verkozen tot burgemeester van de Turkse stad, maar de hoogste kiesraad (YSK) annuleerde toen de verkiezing. De oppositie haalde destijds een voorsprong van 13.000 stemmen, maar zondag bedroeg zijn voorsprong 700.000 stemmen.

Met zijn overwinning maakte Imamoglu een einde aan de machtspositie die de politieke stroming van Erdogan al 25 jaar in Istanboel heeft. Erdogan was ook zelf burgemeester van de stad namens de Refah-partij. De winnaar behoort tot de CHP, een seculiere republikeinse partij.

De tweede, en grootste, stad van het land geldt als het culturele en economische hart van Turkije.

Imamoglu's concurrent is Binali Yildirim. Yildirim is oud-premier van Turkije en een vertrouweling van president Erdogan. Nadat Imamoglu in Istanboel won tijdens de lokale verkiezingen, sprak de AK-partij van onrechtmatigheden tijdens de stembusgang en maakte bezwaar bij de kiesraad. Erdogan sprak van "georganiseerde fraude".

De kiesraad kon geen bewijs vinden voor fraude, maar verklaarde de verkiezing toch ongeldig. Dit omdat sommige voorzitters van kieslokalen geen ambtenaren waren, terwijl dat wettelijk verplicht is.

Alleen de verkiezing in Istanboel werd opnieuw gedaan. Andere gemeenteverkiezingen die op 31 maart plaatsvonden, in dezelfde stemlokalen en onder dezelfde omstandigheden, werden wel geldig verklaard.

De stembusgang van zondag is de achtste in Turkije in vijf jaar tijd.

Yildirim en Erdogan feliciteren tegenstander

Yildirim feliciteerde Imamoglu live op televisie en zei dat hij hoopte dat zijn tegenstander de stad goed zal dienen. Dit is de derde burgemeesterverkiezing die Yildirim verliest. Hij was in 2014 namens de AK-partij deelnemer in Izmir.

Imamoglu spreekt van een "nieuwe pagina" voor Istanboel. "Deze nieuwe pagina zal rechtvaardigheid, gelijkheid en liefde hebben."

President Erdogan heeft de oppositie via Twitter gefeliciteerd met de 'informele uitslagen'. "De nationale wil is vandaag opnieuw bekendgemaakt", aldus de president.