Het door de Amerikaanse topadviseur Jared Kushner aangekondigde plan van de Amerikaanse regering om de Palestijnse economie en die van omringende Arabische landen te verbeteren, heeft zondag tot een groot aantal afkeurende reacties vanuit de Arabische regio geleid.

Onder meer in Koeweit, Soedan, Libanon en Jordanië hekelden prominente politici en commentatoren de voorstellen van Kushner, de schoonzoon van president Donald Trump. "Het thuisland kan niet worden verkocht, zelfs niet voor al het geld in de wereld", zei de Egyptische analist Gamal Fahmy.

Nabih Berri, de voorzitter van het Libanese parlement, liet zondag in een verklaring weten dat Libanon geen investering van de VS wil ontvangen. "Degenen die denken dat ze Libanon kunnen lokken door met miljarden dollars te zwaaien, vergissen zich."

'Plan is poging om oppositie tegen Israël af te kopen'

Volgens diverse Arabische analisten is het Amerikaanse economische plan een poging om de oppositie tegen "Israëls bezetting van het Palestijnse land af te kopen". De miljarden euro's zouden volgens de analisten bedoeld zijn als steekpenningen voor politici.

Het plan van Kushner behelst investeringen van in totaal 44 miljard euro om de vrede in het Midden-Oosten te bevorderen. Dinsdag zal hij de blauwdruk presenteren op een conferentie in Bahrein.

Plan treedt pas in werking als de vrede is gehandhaafd

Het plan omvat 179 projecten met betrekking tot infrastructuur en ondernemerschap. Meer dan de helft van de 44 miljard euro moet de komende tien jaar worden besteed in de Palestijnse Gebieden.

Een transportcorridor moet de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever met elkaar gaan verbinden. Het plan zal pas in werking treden als de vrede in het gebied is gehandhaafd.

Hamas: 'Palestina is niet te koop'

De rest van het geld is bedoeld voor Egypte, Libanon en Jordanië. Door de investeringscampagne moet het gecombineerde Palestijnse bruto binnenlands product (bbp) binnen tien jaar zijn verdubbeld.

Palestijnse autoriteiten reageerden verbolgen op de plannen van Kushner. Volgens Hamas "is Palestina niet te koop" en de Palestijnse Autoriteit noemde de plannen van Kushner een verzameling van "abstracte beloftes".