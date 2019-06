Ambachew Mekonnen, het hoofd van de Ethiopische staat Amahara, en zijn adviseur zijn zondag gedood tijdens een couppoging in hun staat, heeft de Ethiopische premier Abiy Ahmed op de staatstelevisie gezegd.

Volgens staatsmedia zijn Mekonnen en zijn adviseur doodgeschoten in de woning van Mekonnen, door zijn eigen bodyguard. Ook zouden zeker twee andere hoge functionarissen tijdens de couppoging zijn gedood.

Volgens de premier zaten regionale regeringsfunctionarissen in een vergadering toen de staatsgreep plaatsvond.

De Ethiopische generaal-majoor Asamnew Tsige zou achter de couppoging in Amahara zitten.

Toestand opperbevelhebber Ethiopische leger is onbekend

Eerder op de dag meldde de premier dat tevens de opperbevelhebber van het Ethiopische leger Seare Mekonnen was neergeschoten. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend.

In de steden Addis Abeba en Bahir Dar probeerden gewapende groepen de macht te grijpen, melden staatsmedia. Die pogingen zouden inmiddels door de regering verijdeld zijn.

Er zijn geen verdere details over de aanval bekendgemaakt. Het internetverkeer in Ethiopië is inmiddels stilgelegd.