Het aantal doden door de instorting van een flatgebouw zaterdag in de Cambodjaanse stad Sihanoukville is opgelopen naar zeventien. Het aantal gewonden is gestegen naar 23. Dat melden Cambodjaanse autoriteiten.

Het gebouw van zeven verdiepingen stortte zaterdagochtend in. Het was nog onder constructie en minstens vijftig bouwvakkers waren aanwezig op het terrein.

Inmiddels zijn er 36 personen gered, maar het is onzeker hoeveel er nog missen. Eerder op zaterdag gaf Cambodjaanse minister van Informatie Khieu Kanharith aan dat meer dan dertig personen nog vermist werden. Hoeveel mensen nu nog worden gezocht, is onbekend.

Reddingswerkers zoeken nog steeds naar mensen in het puin, maar het risico bestaat dat resten van het gebouw ook nog instorten. De werkers verwachten de hele nacht door te gaan met het weghalen van brokstukken.

De oorzaak van de instorting is nog onbekend. De constructie was bijna afgerond en het gebouw is eigendom van een Chinees bedrijf. De politie heeft vier personen, waaronder drie toezichthouders, aangehouden.