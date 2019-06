De Amerikaanse regering presenteert volgende week een ambitieus plan om de Palestijnse economie en die van omringende Arabische landen te verbeteren. Investeringen van in totaal 44 miljard euro moeten de vrede in het Midden-Oosten bevorderen.

Het op economische ontwikkeling gerichte plan om het vredesproces tussen Israël en de Palestijnen weer leven in te blazen komt uit de koker van Jared Kushner, topadviseur en schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump. Hij kondigt het plan aan op een internationale conferentie in Bahrein, die dinsdag begint.

Om het plan in werking te brengen, moet er wel eerst vrede zijn in het gebied. Het is nog niet bekend of Kushner ook een plan heeft om die politieke randvoorwaarden te scheppen.

Kushner werkte twee jaar lang aan het plan en zegt het te zien als een kantelpunt. Hij wuifde de bezwaren van plaatselijke politici en Midden-Oostendeskundigen dat zijn wensen niet realistisch zijn weg in gesprek met Reuters.

"Ik moet lachen als ze het aanvallen als het 'Akkoord van de Eeuw'", zei Kushner over Palestijnse leiders die hem ervan beschuldigen te proberen de Palestijnen om te kopen om hun verlangen naar een eigen staat opzij te zetten. "Dit gaat de 'Kans van de Eeuw' worden als ze de moed hebben om die te nemen."

Het plan omvat 179 projecten met betrekking tot infrastructuur en ondernemerschap. Meer dan de helft van de 44 miljard euro moet de komende tien jaar worden besteed in de Palestijnse gebieden in de Gazastrook en op de Westelijke Jordaanoever. Een transportcorridor moet de twee gebieden met elkaar gaan verbinden.

De rest van het geld gaat naar Egypte, Libanon en Jordanië. Investeringen op het Egyptische schiereiland Sinaï moeten ook economische voordelen leveren aan Palestijnen in het aangrenzende Gaza.

Een van de doelen van de investeringscampagne is om het gecombineerde Palestijnse bnp binnen tien jaar te verdubbelen.

Geld moet van Golfstaten en private investeerders komen

De Amerikaanse regering wil ook bijna een miljard euro uitgeven aan het vestigen van een Palestijnse toeristensector. Dat lijkt wat voorbarig, zeggen deskundigen, gezien de regelmatige uitbarstingen van geweld tussen Hamas-strijders en Israëlische troepen in Gaza en de gebrekkige veiligheidssituatie op de Westelijke Jordaanoever.

Kushner stelt dat het grootste deel van het benodigde geld voor zijn plan moet worden opgehaald door rijke Golfstaten en investeerders uit de private sector.

Palestijnen zien niks in plan

Palestijnse functionarissen van zowel de Palestijnse Autoriteit als Hamas wezen het plan van Kushner af zodra de inhoud bekend zaterdag bekend werd. De PLO noemt het een verzameling van "abstracte beloftes". Hamas was minder diplomatiek en liet slechts weten: "Palestina is niet te koop".

Tijdens de presentatie van het plan zullen er geen officiële afgevaardigden van de Palestijnse Autoriteit (PA) of Hamas aanwezig zijn. Het is ook zeer de vraag of de Israëlische regering een delegatie stuurt.