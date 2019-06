Een Nederlandse vrouw is samen met een Spaanse vrouw opgepakt in de Dominicaanse Republiek omdat in de koffers van het tweetal ruim 10 kilo cocaïne is aangetroffen, melden lokale autoriteiten.

Agenten op de luchthaven van de hoofdstad Santo Domingo waren getipt dat er een poging tot drugssmokkel plaats zou vinden.

De koffers zouden onderweg zijn geweest naar de Franse luchthaven Charles de Gaulle in Parijs. De vrouwen zijn aangehouden op verdenking van drugshandel. De Dominicaanse autoriteiten onderzoeken of er sprake is van een internationaal drugsnetwerk, met als doel om verdovende middelen richting Europa te brengen.