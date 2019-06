De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft in de aanloop naar de burgemeestersverkiezing op zondag in Istanboel hard uitgehaald naar de oppositie. Hij zei donderdag dat de onafhankelijkheid van het land op het spel staat en beschuldigde Ekrem Imamoglu, die namens oppositiepartij CHP de vorige verkiezingen won, van samenwerken met coupplegers.

Istanboel is zondag het decor van een opvallend politiek schouwspel. Erdogans partij hoopt zich te revancheren voor de nederlaag die het leed bij de lokale verkiezingen van 31 maart, toen Imamoglu met een verschil van zestienduizend stemmen Binali Yildirim, de afgevaardigde van Erdogans partij AKP, versloeg.

Het betekende dat het commerciële centrum van Turkije voor het eerst in 25 jaar niet in handen zou zijn van de AK-partij. Erdogan zelf was in de jaren negentig nog burgemeester van Istanboel. Naast Istanboel verloor de AKP onder andere ook in hoofdstad Ankara.

Zijn partij liet het er niet bij zitten en vroeg talloze hertellingen van de stemmen in Istanboel aan, die stuk voor stuk (deels) werden afgewezen. Volgens Erdogan vonden tijdens de verkiezingen "georganiseerde misdaden" plaats.

'Onbevoegde waarnemers in stemlokalen'

Op 6 mei ging de Turkse kiesraad alsnog overstag en werden nieuwe burgemeestersverkiezingen uitgeschreven, ondanks dat Imamoglu al geïnstalleerd was als nieuwe burgemeester van de stad. Er zouden onbevoegde waarnemers in de stemlokalen hebben gezeten, een voorwaarde om verkiezingen wettig te laten verlopen.

De oppositie noemt het besluit "niet rechtmatig en legitiem" en geeft aan dat de verkiezingen laten zien dat het land een dictatuur is geworden. De CHP gaf echter al snel aan de nieuwe race niet te willen boycotten.

CHP-kandidaat Ekrem Imamoglu. (Foto: EPA)

Erdogan opvallend stil in aanloop naar verkiezingen

Erdogan hield zich in aanloop naar de verkiezingen opvallend stil, tot afgelopen donderdag. Toen sprak hij vanaf een bus een joelende menigte toe. Zijn plaats op de achtergrond was onderdeel van de strategie van de AK-partij, vertelden leden aan Reuters. Veel stemmers zouden een afkeer hebben ontwikkeld voor de president.

In de peilingen staat de AK-partij met kandidaat Yildirim opnieuw op achterstand. Imamoglu zou een paar procentpunten voorliggen. Turkse stemmers zijn boos over de verslechterde economische situatie in het land en het hoge werkloosheidspercentage in de stad. Een kwart van de jongeren zou zonder werk zitten.