De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag bekendgemaakt dat hij een militaire aanval op doelen in Iran heeft afgeblazen, omdat die een te hoog aantal mogelijke slachtoffers zou veroorzaken. De VS heeft de VN-veiligheidsraad bijeengeroepen om over de kwestie-Iran te praten.

"We stonden klaar om gisternacht terug te slaan op drie verschillende locaties, toen ik vroeg: 'Hoeveel zullen er sterven?'" schreef Trump in een serie berichten op Twitter. "'150 mensen, meneer', was het antwoord van een generaal."

"Tien minuten voor de aanval zette ik die stop, omdat het geen proportionele reactie was op het neerschieten van een onbemande drone. Ik heb geen haast."

De Amerikaanse president stelt dat de economische sancties, die zijn regering heeft ingesteld tegen Iran, effect hebben en voegde daaraan toe dat er donderdagavond nieuwe sancties van kracht werden, zonder die verder toe te lichten.

Trump liet ook weten dat hij Iran had gewaarschuwd dat er een Amerikaanse aanval ophanden was. Iran ontkent zo'n bericht te hebben ontvangen.

The New York Times meldde vrijdag op basis van bronnen binnen het Witte Huis dat de VS op het punt stond Iran aan te vallen met raketten. President Trump zou daartoe zijn aangezet door de Iran-haviken in zijn kabinet. In de berichtgeving van de krant werd ook beschreven hoe Trump de operatie op het allerlaatste moment stopzette, maar het was nog niet duidelijk waarom hij dit deed.

De Amerikaanse vergeldingsaanval moest het antwoord zijn op het neerschieten van een Amerikaanse spionagedrone door de Iraniërs op donderdag. Teheran zegt dat de drone zich in het Iraanse luchtruim bevond, Washington ontkent dat.

Spanningen rond Iraans kernprogramma

De spanningen tussen Iran en de VS zijn opgelopen sinds Trump zijn land terugtrok uit het Atoomakkoord, dat ook is ondertekend door de Europese Unie, Rusland en China. Het land stelde opnieuw sancties in tegen Iran, dat op zijn beurt bekendmaakte de productie van verrijkt uranium op te zullen voeren.

In de afgelopen maanden werden verschillende tankerschepen aangevallen in de omgeving van de Straat van Hormuz, die langs Iran en Oman loopt. Volgens de Amerikanen is het theocratische bewind in Teheran verantwoordelijk voor die aanvallen. Iran ontkent dat.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert reizigers om de kusten van de Perzische Golf te vermijden als een bezoek niet noodzakelijk is. KLM heeft bekendgemaakt voorlopig niet boven de Straat van Hormuz te zullen vliegen.