Zeker dertig personen zijn vrijdag omgekomen door een brand in een luciferfabriek in Indonesië. Volgens de autoriteiten waren ongeveer dertig personen aan het werk. Het is niet bekend of er meer slachtoffers zijn.

De kleine fabriek staat in een woonwijk in Sambirejo, een plaats in de provincie Noord-Sumatra. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. De toedracht wordt onderzocht.

Het dodental kan pas na onderzoek officieel worden vastgesteld, benadrukt een woordvoerder van de politie. De Indonesische krant The Jakarta Post meldt dat er tot dusver geen overlevenden zijn gevonden.

Onder de dodelijke slachtoffers zijn drie kinderen. Waarschijnlijk werkten zij niet in de fabriek. De lokale rampenbestrijdingsdienst zegt tegen Metro TV dat het drietal met hun ouders in de buurt woonde. De ouders werkten in de luciferfabriek en hadden hun kinderen vrijdag meegenomen.